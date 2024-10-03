Немцы заговорили о ремонте «Северных потоков» — почему для России это неактуально

Если Европа готова будет восстанавливать газопроводы, значит она пришла мириться Восстановление подорванных «Северных потоков» в целом возможно и оправдано, без российского газа сильно страдает промышленность Германии, считает депутат Бундестага Штеффен Котре.
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