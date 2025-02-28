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Татар-информ

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Рустам Минниханов прибыл на XIII Сход предпринимателей татарских сел

Рустам Минниханов прибыл на XIII Сход предпринимателей татарских сел

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на XIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Лидера республики встретили музыкальной ансамбль «Кояш», танцевальный «Пассаж» и традиционные татарские угощения.

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