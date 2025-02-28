Рустам Минниханов прибыл на XIII Сход предпринимателей татарских сел

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл на XIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел. Лидера республики встретили музыкальной ансамбль «Кояш», танцевальный «Пассаж» и традиционные татарские угощения.
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