«Нужно нетрадиционное решение»: Нидерланды в поисках защиты для САУ PzH 2000 Минобороны Нидерландов находится в поисках сетчатой брони для самоходных гаубиц PzH 2000, ко.
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