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Снабжение ВСУ в Авдеевке – русская рулетка: будет еще позитивная информация в течение дня

Снабжение ВСУ в Авдеевке – русская рулетка: будет еще позитивная информация в течение дня

В Авдеевке русские вооруженные силы перерезали единственную асфальтированную дорогу, контролируя Индустриальный проспект, сообщают российские корреспонденты.

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