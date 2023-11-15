Фирма Toyota представила новое поколение седана Camry

В США перед автосалоном в Лос-Анджелесе состоялся дебют девятой итерации бизнес-седана. Гамма урезана: в Северной Америке в 2025 модельном году Toyota Camry предложат только в гибридном варианте, только с вариатором eCVT и всего в четырёх комплектациях.
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