Фирма Toyota представила новое поколение седана Camry

В США перед автосалоном в Лос-Анджелесе состоялся дебют девятой итерации бизнес-седана. Гамма урезана: в Северной Америке в 2025 модельном году Toyota Camry предложат только в гибридном варианте, только с вариатором eCVT и всего в четырёх комплектациях.