Глава ФБР заявил о «невиданных масштабах» кибератак КНР на инфраструктуру США

Власти США обвиняют Китай в масштабных кибератаках на критическую инфраструктуру страны. В начале текущего года АНБ, ФБР и CISA сообщали об атаках на важные объекты, включая энергетику, транспорт и связь, со стороны хакеров, якобы спонсируемых КНР.