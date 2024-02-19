Глава ФБР заявил о «невиданных масштабах» кибератак КНР на инфраструктуру США

Власти США обвиняют Китай в масштабных кибератаках на критическую инфраструктуру страны. В начале текущего года АНБ, ФБР и CISA сообщали об атаках на важные объекты, включая энергетику, транспорт и связь, со стороны хакеров, якобы спонсируемых КНР.
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