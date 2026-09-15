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Аргументы недели

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Противогазы в свободной продаже: россияне смогут купить средства защиты, в том числе для детей

Противогазы в свободной продаже: россияне смогут купить средства защиты, в том числе для детей

С 1 марта следующего года россияне смогут свободно покупать сертифицированные гражданские противогазы, в том числе детские, а также защитные камеры для детей.

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