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Риелторы фиксируют резкий рост доли квартирных туристов в Москве

Риелторы фиксируют резкий рост доли квартирных туристов в Москве

Речь идет о людях, которые массово ходят на просмотры, но не собираются ничего покупать. Риелторы рассказывают о разных типах таких клиентов, среди которых — и просто любопытствующие, и конкуренты, и соседи, интересующиеся ценамиВ Москве на вторичном рынке вдвое увеличилась доля «квартирных туристов».

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