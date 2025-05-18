Риелторы фиксируют резкий рост доли квартирных туристов в Москве

Речь идет о людях, которые массово ходят на просмотры, но не собираются ничего покупать. Риелторы рассказывают о разных типах таких клиентов, среди которых — и просто любопытствующие, и конкуренты, и соседи, интересующиеся ценамиВ Москве на вторичном рынке вдвое увеличилась доля «квартирных туристов».