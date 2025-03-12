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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область расширяет поддержку местного бизнеса

Свердловская область расширяет поддержку местного бизнеса

Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, для удержания высокой планки уральской продукции необходимо постоянное движение вперёд и комплексный подход, объединяющий усилия товаропроизводителей и власти.

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