В Томской области полицейские оказали помощь при возникновения пожара в одном из дворов

27 октября 2021 года около 00 часов 30 минут в Томском районе в ходе несения службы старший лейтенант полиции Александр Балакин и лейтенант полиции Алексей Танасийчук заметили возгорание надворных построек в одном из дворов дома по улице Фабричной села Тахтамышево.