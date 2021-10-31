Происшествия

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Ну и что что,что сейчам шерстят по всей стране с фальсификатом,так же делали пять лет назад в случае с боярышником,п...В Краснодаре сотр...
  • Сергей Борман
    Защищать надо прямо сейчас. А не виноватых искатьПредседатель СК Р...
  • Владимир Шевченко
    А почему только эти преступления(по Кущёвке)??? Ведь пострадало много семей из-за неправильных действий следственных ...Председатель СК Р...

В Томской области полицейские оказали помощь при возникновения пожара в одном из дворов

В Томской области полицейские оказали помощь при возникновения пожара в одном из дворов

27 октября 2021 года около 00 часов 30 минут в Томском районе в ходе несения службы старший лейтенант полиции Александр Балакин и лейтенант полиции Алексей Танасийчук заметили возгорание надворных построек в одном из дворов дома по улице Фабричной села Тахтамышево.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх