Черные дыры не угрожают Земле, успокоил россиян эксперт АКЦ ФИАН

Вячеслав Авдеев из АКЦ ФИАН объяснил, почему Земле не грозит поглощение черной дырой, даже если она займет место Солнца.
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