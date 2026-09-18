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Царьград

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Черные дыры не угрожают Земле, успокоил россиян эксперт АКЦ ФИАН

Черные дыры не угрожают Земле, успокоил россиян эксперт АКЦ ФИАН

Вячеслав Авдеев из АКЦ ФИАН объяснил, почему Земле не грозит поглощение черной дырой, даже если она займет место Солнца.

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