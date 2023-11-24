Совершенно новые деньги ждут российских семей в 2024 году. Кому зачислят

В 2024 году максимальная сумма пособия по беременности и родам в России будет значительно увеличена по сравнению с 2023 годом, сообщается в tg — канале rosmintrudru (18+) Размер выплат зависит от условий родов и длительности отпуска: При нормальных родах (140 дней) — 565 562 руб.