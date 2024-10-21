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Царьград

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Суд утвердил конфискацию поселка Ходорковского* «Яблоневый сад» в Подмосковье

Суд утвердил конфискацию поселка Ходорковского* «Яблоневый сад» в Подмосковье

Саратовский суд оставил в силе решение об изъятии коттеджного поселка «Яблоневый сад» для возмещения ущерба государству.

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