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Царьград

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НПЦ "Ушкуйник" представил комплекс "Пасека" для защиты от дронов

НПЦ "Ушкуйник" представил комплекс "Пасека" для защиты от дронов

НПЦ "Ушкуйник" разработал комплекс "Пасека" для защиты объектов от FPV-дронов без участия оператора. Комплекс впервые представлен на III Международном технологическом конгрессе в сентябре в Москве.

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