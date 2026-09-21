НПЦ "Ушкуйник" представил комплекс "Пасека" для защиты от дронов

НПЦ "Ушкуйник" разработал комплекс "Пасека" для защиты объектов от FPV-дронов без участия оператора. Комплекс впервые представлен на III Международном технологическом конгрессе в сентябре в Москве.
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