Повышение пенсии: как увеличить размер выплаты в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Размер страховой пенсии по старости в Татарстане определяется прежде всего продолжительностью страхового стажа и официальным доходом гражданина.
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