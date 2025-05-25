МЧС: В Наро-Фоминском и Серпуховском городских округах прогнозируется четвертый класс пожароопасности

Четвертый класс пожароопасности в период по 27 мая ожидается в г.о. Наро-Фоминск и Серпухов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, информирует «Агентство городских новостей «Москва».
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