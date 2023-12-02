Переехавший в Китай москвич рассказал, что его больше всего бесит в стране

РИАМО - 2 дек. Никита Куликов, который переехал в Китай несколько месяцев назад, рассказал, что в стране есть раздражающая система, блокирующая почти весь глобальный интернет, поэтому в КНР нет привычных соцсетей и мессенджеров, пишет msk1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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