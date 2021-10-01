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Китайский проект «пояс и путь» в Таиланде

Правительство Таиланда, в котором доминируют военные, прокладывает путь китайскому государственному предприятию для реализации проекта по отводу воды, первого в своём роде в стране и вероятной ступени для китайской инициативы «Один пояс, один путь».

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