Ожидающим своих рейсов пассажирам предоставят прохладительные напитки Пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» сообщает, что аэропорт Пулково все еще не может возобновить авиасообщение из-за погодных условий.
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