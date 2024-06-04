Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста

Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста

Интересная жизнь с Vera Star История громкого скандала между преподавателем и студенткой-мусульманкой пришедшей в класс в хиджабе получила неожиданное, но в тоже время весьма и весьма предсказуемое продолжение.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Помнится на вступительных экзаменах в институт паспорт требовали. Здесь только пункция головного мозга остаётся.
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2 час.
Андрей Павлов
У нас очень интересно к подобным ситуациям подходят. Сделали чурки гадость - тишина. Общественность возбухла - взяли под стражу, общественность затихла и обратила внимание на что-то другое, а по данной гадости тишина. То ли осудили, то ли депортировали, то ли отпустили... Вот эту будущую айболитку надо мгновенно отчислить, лишить гражданства и гнать из страны, но... дядя Турал не допустит. &quot;Ксенофобия, национализм, разжигание&quot;, и прочие либерастические мантры. Нам нельзя. А те же самые &quot;ксенофобия, национализм, разжигание&quot; мигрантам можно. Они под защитой наших самых справедливых в мире законов. Путин Рахмону орден российский (!) навешивает, а таджики &quot;Крокус&quot; расстреливают. За всего лишь 500 тыс баксов на рыло. Как же это противно!
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2 час.
МЕ
Михаил Е
&quot;Отчислить, отчислить...&quot;. Традиционнее нужно быть - забить гранитом науки
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2 час.

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