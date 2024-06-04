Студентка-мусульманка хотела натравить диаспору на педагога, но получила по заслугам. Хиджаб был отед неспроста

Андрей Павлов

У нас очень интересно к подобным ситуациям подходят. Сделали чурки гадость - тишина. Общественность возбухла - взяли под стражу, общественность затихла и обратила внимание на что-то другое, а по данной гадости тишина. То ли осудили, то ли депортировали, то ли отпустили... Вот эту будущую айболитку надо мгновенно отчислить, лишить гражданства и гнать из страны, но... дядя Турал не допустит. "Ксенофобия, национализм, разжигание", и прочие либерастические мантры. Нам нельзя. А те же самые "ксенофобия, национализм, разжигание" мигрантам можно. Они под защитой наших самых справедливых в мире законов. Путин Рахмону орден российский (!) навешивает, а таджики "Крокус" расстреливают. За всего лишь 500 тыс баксов на рыло. Как же это противно!