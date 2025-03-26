Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, по продолжительности голодания установил шотландец Ангус Барбьери (1939 – 1990).
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, по продолжительности голодания установил шотландец Ангус Барбьери (1939 – 1990).
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