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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 17 января

Прогноз погоды в Крыму на 17 января 🌧 В Симферополе +4 и пасмурно В Севастополе +6 и дождь со снегом В Евпатории +5 и небольшой дождь В Черноморском +4 и небольшой дождь В Джанкое +3 и дождь со снегом В Ялте +7 и небольшой дождь В Алуште +7 и небольшой дождь В Керчи +4 и небольшой дождь В Армянске +3 и небольшой дождь В Красноперекопске +3 и небольшой дождь В Бахчисарае +4 и небольшой дождь В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +6 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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