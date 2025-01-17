Прогноз погоды в Крыму на 17 января 🌧 В Симферополе +4 и пасмурно В Севастополе +6 и дождь со снегом В Евпатории +5 и небольшой дождь В Черноморском +4 и небольшой дождь В Джанкое +3 и дождь со снегом В Ялте +7 и небольшой дождь В Алуште +7 и небольшой дождь В Керчи +4 и небольшой дождь В Армянске +3 и небольшой дождь В Красноперекопске +3 и небольшой дождь В Бахчисарае +4 и небольшой дождь В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +6 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.