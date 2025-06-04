Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Использование энергий Стихий. Воздух

Использование энергий Стихий. Воздух

Большая четверка Стихия Воздух диагностика и практика Наши Пращуры знали, что в основе всего лежат различные виды энергий и поэтому, они с большой пользой для себя использовали для оздоровления энергетику элементарных стихий.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Дыхание помогает прикоснуться к энергии Духа....
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