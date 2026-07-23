В Челябинской области в Госдуму выдвинулись 45 кандидатов по одномандатным округам

Вчера в 18 часов завершилось выдвижение кандидатов в Государственную Думу по одномандатным округам. Как сообщает избирательная комиссия Челябинской области, в 5 одномандатных избирательных округах Челябинской области выдвинуто 45 кандидатов.
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