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В Челябинской области в Госдуму выдвинулись 45 кандидатов по одномандатным округам

В Челябинской области в Госдуму выдвинулись 45 кандидатов по одномандатным округам

Вчера в 18 часов завершилось выдвижение кандидатов в Государственную Думу по одномандатным округам. Как сообщает избирательная комиссия Челябинской области, в 5 одномандатных избирательных округах Челябинской области выдвинуто 45 кандидатов.

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