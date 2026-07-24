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Рианна устроила фотосессию в полупрозрачном нижнем белье для собственного бренда

Барбадосская певица Рианна устроила откровенную фотосессию для собственного бренда Savage&Fenty. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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