Губернатор Травников дал прогноз об открытии метро "Спортивная" в Новосибирске

Технически станция полностью готова, но проблемы с документами всё ещё не улажены.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников спрогнозировал сроки открытия станции метро "Спортивная" новосибирского метрополитена.
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