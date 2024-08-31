Медвежий угол
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Медвежий угол

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Гастарбайтеры из Средней Азии отказываются ехать на работу в Россию: названы причины

Гастарбайтеры из Средней Азии отказываются ехать на работу в Россию: названы причины

Миграционные потоки в Россию иссякли и никак не восстанавливаются до доковидного уровня 2019 года. По данным исследования ученых РАНХиГС, к началу этого года численность трудовых мигрантов оценивалась в 3,5 миллиона человек – почти на 1 миллион меньше, чем в 2019 году.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
чиновники продажные твари и будут за бобло пускать их
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2 час.
лл
лина любимцева
На этих азиатских замоташек смотреть не возможно!!! Так жалко девчонок...  ЖАРА НА УЛИЦЕ, + 30, а они бедолаги влатаны от макушки до  самых пяток в капитальные тряпки. А рядом идет  муженек, &quot;чтящий скромность&quot;... ... В шортах, шлепанцах на босу ногу, в майке.... САМ БЫ ЗАМОТАЛСЯ И ПОХОДИЛ ПО ЖАРЕНИ ВЛАТАННЫЙ, чтобы только один нос был наружу...!! Да они садисты!!!
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1 час.
Дмитрий Бакланов
А может они избиты и на них живого места нет? Или они такие уродливые, что ему стыдно будет, если их увидят? Или, наоборот, они красивые, поэтому каждый их изнасилует?
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46 мин.

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