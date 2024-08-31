Гастарбайтеры из Средней Азии отказываются ехать на работу в Россию: названы причины

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лина любимцева

На этих азиатских замоташек смотреть не возможно!!! Так жалко девчонок... ЖАРА НА УЛИЦЕ, + 30, а они бедолаги влатаны от макушки до самых пяток в капитальные тряпки. А рядом идет муженек, "чтящий скромность"... ... В шортах, шлепанцах на босу ногу, в майке.... САМ БЫ ЗАМОТАЛСЯ И ПОХОДИЛ ПО ЖАРЕНИ ВЛАТАННЫЙ, чтобы только один нос был наружу...!! Да они садисты!!!