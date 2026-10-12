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Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Многоэтажная пустыня: Кто будет возвращать к жизни украинские города, если все уедут

Богдан Безпалько: Освобождённые территории мы будем восстанавливать сами, сил и ресурсов на это хватит Западные эксперты и киевские демографы бьют тревогу: исход населения с Украины достиг точки невозврата.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Григорьева Елена
Григорьева Елена

Вот напридумывал автор вместе с Кобяковым! Кто будет восстанавливать? Территорию освобождают, чтоб было куда переселить Израиль, когда ему совсем туго станет на 'исторической родине '. Хохлы не нужны. Те, кто вернуться, будут выполнять роль палестинцев. Израильтяне быстро наведут там порядок, денег у евреев по миру ну очень много. Как было в эмиратах, приехал, поработал, уехал. А вот нам от этого соседства хорошо не будет.

Профиль пользователя Дмитрий Ирашин
Дмитрий Ирашин

Отъять Одессу, оставить украину как государство под нашим правовым контролем, содрать с неё контрибуцию и пусть их европа кормит, восстанавливает, возвращает с них свои долги и огребает мовность полной ложкой. А то сейчас начнётся. Земля французская, энергетика английская, ископаемые американские а их долги станут нашими? Да и бандерлоговы скачки только пуля останавливает - геноцид устраивать? Нафиг. Большой лагерь в курортной зоне и в путь.

Профиль пользователя Сергей Трошин
Сергей Трошинизменено

По-моему, главное - не дать нацистам сохранить своё бандеровское государство. Иначе все жертвы были напрасны. Пока в Киеве есть проспект Бандеры, разговаривать вообще не о чем! Бьём пока не поймут...

Профиль пользователя Василий Лыгин
Василий Лыгин

Территории на западе пускай забирают поляки, венгры, и прочие. Занятые Россией регионы считать российскими со статусом областей РФ (включая Николаев, Одессу). Никакой самостийной Украины! Население само решит, с кем остаться.

Профиль пользователя александр муравьёв
александр муравьёв

Вот пускай Кобяков и спасает А России это дерьмо тне нужно. отстроим, откормим а они опять нам в карман насрут. Мазепы все они. Как можно быть таким тупым чиновником чтобы в такое время заявлять такое. Гнать его сраной метлой надо. Видимо из за советов таких и трогали хохлов 4 года. ребят зря ложили.