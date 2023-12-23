Пушков поправил рассуждавшего о войне с Россией финского министра

Пушков поправил финского министра, назвав отношения РФ и Запада ледяной войной Запад ведет с Россией «ледяную войну», а на Украине принимает активное участие в горячей, при этом притворяясь, что только готовится подключиться в конфликты, а не является их инициатором.
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