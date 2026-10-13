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Татар-информ

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HR-эксперт Лоикова объяснила, почему Казань привлекательна для карьеры

HR-эксперт Лоикова объяснила, почему Казань привлекательна для карьеры

Казань входит в число лидеров по карьерным перспективам благодаря разнообразию отраслей, развитию бизнеса и сильной образовательной базе.

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