Трамп пообещал, что США превзойдут РФ и Саудовскую Аравию по добыче нефти

Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов Америки, заявил о том, что в случае своего переизбрания на пост главы государства он увеличит добычу нефти, и по этому показателю США превзойдут Саудовскую Аравию и Российскую Федерацию.
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