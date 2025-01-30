Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия». Песков от комментариев воздержался

Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия». Песков от комментариев воздержался

Восстановление отношений с Москвой должно «учитывать прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа», заявили новые власти страны.

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Комментарии
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sorsw
О таком завершении говорили лет 10 назад... То что восточные террористы понимают только ликвидацию все убедились на примере игила. Вывод напрашивается сам... Да и америкосы - что в афгане, что на Кубе - удар &quot;по зубам&quot; их успокаивает...
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5 час.
Георгий Корнев
Ты прав нашли.
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1 час.
Георгий Корнев
На встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии». Меня терзают смутные сомнения. Если сей час позитивные изменения, зачем столько лет Асада поддерживали?         Также новые власти Сирии отметили, что восстановление отношений с Россией должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам». А кроме выплаты террористам бакшиша Россия должна дословно из поста &quot;... сирийского народа и служить его интерсам&quot; Не строить взаимоотношение на взаимовыгодных условиях, именно СЛУЖИТЬ. Ну а про СЛУЖБУ Сирии российскому народу молчёк.  Лично у меня позиция МИДа вызывает тревогу.
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1 час.
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