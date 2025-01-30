Власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия». Песков от комментариев воздержался

О таком завершении говорили лет 10 назад... То что восточные террористы понимают только ликвидацию все убедились на примере игила. Вывод напрашивается сам... Да и америкосы - что в афгане, что на Кубе - удар "по зубам" их успокаивает...

Георгий Корнев

На встрече «российская сторона подтвердила свою поддержку позитивных изменений, происходящих в настоящее время в Сирии». Меня терзают смутные сомнения. Если сей час позитивные изменения, зачем столько лет Асада поддерживали? Также новые власти Сирии отметили, что восстановление отношений с Россией должно «учитывать прошлые ошибки, уважать волю сирийского народа и служить его интересам». А кроме выплаты террористам бакшиша Россия должна дословно из поста "... сирийского народа и служить его интерсам" Не строить взаимоотношение на взаимовыгодных условиях, именно СЛУЖИТЬ. Ну а про СЛУЖБУ Сирии российскому народу молчёк. Лично у меня позиция МИДа вызывает тревогу.