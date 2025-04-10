Ограничения на вылет и прием самолетов в Калуге сняты

Ранее ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Вечером в четверг поступили сообщения о сбитых в Кировском районе Калужской области 6 БПЛАВ Международном аэропорту Калуга в четверг, 10 апреля ограничения на вылет и прием самолетов сняты.