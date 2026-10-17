Севастопольцев приглашают на бесплатную эко-экскурсию. В честь дня рождения Большой Севастопольской тропы «Севприроднадзор» совместно с Департаментом туризма и бесплатную эко-экскурсию с аттестованным инструктором-проводником.
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