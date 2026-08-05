"Это вам вместо удалённой фотосессии Рози для Ekonika". Диана Манасир и Кристина Потупчик опубликовали фото в купальниках

40-летний медиаменеджер Кристина Потупчик и 26-летняя Диана Манасир, которые отдыхают в Бодруме, выложили совместные фото в купальниках, упомянув скандал с удалением российским брендом Ekonika рекламы с супермоделью Рози Хантингтон-Уайтли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии