Заснеженная Туристская улица. Снег там еще идет и сопровождается ветром. По прогнозу осадки в Петербурге будут всю пятницу.
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Заснеженная Туристская улица. Снег там еще идет и сопровождается ветром. По прогнозу осадки в Петербурге будут всю пятницу.