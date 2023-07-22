Царьград

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Штурм подмосковного коттеджа: Раскрыты подробности ЧП с заложником

Штурм подмосковного коттеджа: Раскрыты подробности ЧП с заложником

В подмосковном посёлке штурмуют коттедж. Стали известны подробности ЧП в доме, где взяли заложника.Утром в субботу сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) обнаружили разбитое окно в одном из коттеджей элитного подмосковного посёлка "Шервуд".

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