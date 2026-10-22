В отечественном шоу-бизнесе имя Максима Фадеева давно стало синонимом успеха, ведь практически каждый артист, попадающий под крыло знаменитого продюсера, мгновенно превращается в звезду первой величины.
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