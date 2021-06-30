Утро России. Эфир от 30.06.2021 (05:00)

Сегодня в программе: диетическая колбаса с порошком топинамбура; нацпроект "Цифровая экономика"; альтернатива ЕГЭ; тест-драйв Range Rover Velar; все о наказаниях за мойку машин в водоемах; история жизни выдающегося шахматиста Анатолия Карпова.