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Утро России. Эфир от 30.06.2021 (05:00)

Утро России. Эфир от 30.06.2021 (05:00)

Сегодня в программе: диетическая колбаса с порошком топинамбура; нацпроект "Цифровая экономика"; альтернатива ЕГЭ; тест-драйв Range Rover Velar; все о наказаниях за мойку машин в водоемах; история жизни выдающегося шахматиста Анатолия Карпова.

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