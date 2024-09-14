Tether принимает на работу главу отдела по работе с государственными органами из PayPal

Компания Tether приняла на работу нового сотрудника Джесси Спиро. Его назначение на должность главы департамента по вопросам взаимодействия с госорганами является стратегическим шагом по нескольким причинам: Экспертиза в области регулирования: Опыт Спиро в PayPal и Chainalysis позволяет ему успешно ориентироваться в сложной нормативно-правовой среде, связанной со стабильными монетами.