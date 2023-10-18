Банки опасаются внедрять B2B-переводы через СБП из-за их «мгновенности»

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в ЦБ с предложением «ввести мораторий на применение штрафных санкций к кредитным организациям» за несоблюдение сроков внедрения сервиса B2B-переводов через СБП сроком на год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии