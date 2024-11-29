Стоматолог предупредила о последствиях неправильного роста «восьмерок»

Зубы мудрости могут стать источником серьезных проблем для здоровья полости рта. О том, с какими трудностями можно столкнуться и какие инфекции подхватить, рассказала стоматолог Наталья Юрченко в интервью с «Известиями».
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