Характер влияет на то, довольны ли мы своей работой и зарплатой, — и речь не о терпеливости

Проведенное в России исследование показало, что на удовлетворенность людей своей работой влияют не только ее условия, но и черты их характера: эмоциональная стабильность, готовность к новому опыту и другие.
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