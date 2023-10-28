Спортивная «Нива», безумные «китайцы», новые госномера и конец эры электросамокатов: итоги недели

Фото: Dongfeng АВТОВАЗ поставил на конвейер LADA Vesta Sportline и объявил сроки премьеры «спортивной» Niva, а китайцы открыли продажи электрического Ora 03, обновленного Changan CS95 и гибридных Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.
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