Путин потребовал достроить высокоскоростную магистраль Москва — Петербург

Довести работы по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в обозначенные сроки потребовал президент России Владимир Путин 11 декабря на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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