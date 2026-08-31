В центре Сочи авария на водоводе: какие улицы останутся без воды

В центральном районе Сочи зафиксирован порыв на магистральном водоводе диаметром 500 мм. В связи с этим жители ряда улиц временно останутся без водоснабжения.
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