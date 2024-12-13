Ева Мендес поделилась архивными фотографиями с Райаном Гослингом

Актриса Ева Мендес в инстаграме* опубликовала архивные фотографии со своим мужем Райаном Гослингом. Она поделилась кадрами из старого фильма "Пьяная рождественская история", в котором они снимались вместе.
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