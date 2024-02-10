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СК возбудил уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в офисе в Элисте

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в офисе в Элисте

В результате подрыва неустановленного взрывного устройства в офисе центра по оказанию психологической помощи в Элисте возбуждено уголовное дело, сообщает 10 февраля следственное управление СК России по Республике Калмыкия.

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