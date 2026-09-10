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Газета.ру

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Япония призвала исправить новую карту мира из-за Курильских островов

Япония призвала исправить новую карту мира из-за Курильских островов

Горы Струве и Высокая хребта Криштофовича острова Уруп (остров южной группы Большой гряды Курильских островов) © Данил Годлевский/РИА "Новости" Японские власти выразили протест из-за обозначения Курильских островов российскими на новой карте мира, выполненной в проекции Equal Earth.

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