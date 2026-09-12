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Путин: экс-канцлер ФРГ Коль считал, что будущее Европы зависит от отношений с Россией

Президент России Владимир Путин отметил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль придерживался позиции, отличной от взглядов нынешнего руководства ФРГ, и считал, что будущее Германии и всей Европы зависит от поддержания союзнических отношений с Россией.

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